Jornal espanhol sobre Vitor Roque no Palmeiras: 'Bênção para o Barça'

Com Vitor Roque a caminho do Palmeiras, o jornal "Sport" classificou a transferência como uma 'bênção financeira' para o Barcelona. O Betis, time atual do jogador, já deu 'ok' para a liberação antecipada do contrato de empréstimo com o Barça.

O que aconteceu

O jornal catalão entende que a transferência é 'muito positiva' para o Barcelona se equilibrar financeiramente. Segundo apurou o UOL Esporte, o valor que será pago pelo Palmeiras ao Barcelona corresponde a 80% dos direitos econômicos do atacante de 19 anos.