Goleiro pega pênalti, elimina ex-time na Copa do Brasil e cutuca diretoria

Ele participou da campanha do título da Copa Fares Lopes, que garantiu ao Ferroviário a vaga na Copa do Brasil de 2025. No entanto, foi liberado pelo ex-time nesta temporada e retornou ao Maracanã.

Estou muito feliz, não só pela minha defesa, mas por ter conquistado a vaga. Dar parabéns a todo o grupo, saímos atrás no placar e fomos valentes contra a grande equipe do Ferroviário. Inclusive, queria deixar aqui o meu muito obrigado para a diretoria do Ferroviário, que me liberou no começo do ano para vir ao Maracanã, e Graças a Deus estou brilhando aqui neste início de temporada.

Rayr, à FCF

A classificação à segunda fase rendeu um bônus de R$ 1 milhão ao Maracanã. Se o time avançar de fase novamente, terá direito ao prêmio de mais R$ 2,3 milhões

O goleiro de 25 anos vem se destacando e conquistou a titularidade do atual clube. Com ele no gol, o Maracanã avançou à semifinal do Cearense. Revelado pelo Ceará, o jogador passou por uma série de equipes do estado nos últimos anos.