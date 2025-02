Garro leva empurrão do árbitro durante jogo do Corinthians na Libertadores

O árbitro colombiano Wilmar Roldán deu um "chega para lá" no meio-campista Rodrigo Garro durante a vitória dramática do Corinthians sobre a Universidad Central, na Neo Química Arena, pela segunda fase da pré-Libertadores.

O que aconteceu

Garro foi até o centro do campo reclamar com a arbitragem após o fim do primeiro tempo. O placar estava empatado 2 a 2, com o time venezuelano tendo igualado poucos antes do intervalo.

O argentino ficou discutindo com Roldán até que foi afastado por ele, que apontou para a direção do vestiário. A cena foi flagrada pelas câmeras da ESPN, que relatou que a conversa entre os dois ficou áspera. Após o gesto do árbitro, um assistente conduziu o jogador sair do local.