Fluminense: Ganso é liberado para treinos após tratar inflamação no coração

O Fluminense informou, na tarde de hoje (27), que o meia Paulo Henrique Ganso está liberado para retornar aos treinos. O jogador estava afastado desde o dia 18 do mês passado, quando foi diagnosticado com uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração).

O que aconteceu

Ganso retorna às atividades amanhã, no CT Carlos Castilho. Ele passou por novos exames nesta manhã e, após avaliações clínicas e cardiológicas, foi liberado.

O camisa 10 seguirá sendo monitorado pelos cardiologistas durante o período de treinamentos. O cenário acontece em todos os casos de retorno ao esporte após diagnóstico de miocardite.