'Fluminense é a kriptonita do Flamengo de Filipe Luís', diz Arnaldo Ribeiro

O Fluminense é a kriptonita do Flamengo de Filipe Luís e pode ser páreo duro para o rival em caso de Fla x Flu na decisão do Campeonato Carioca, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (27).

O Flamengo é o favorito e tem jogado o melhor futebol do Brasil. Mas o Fluminense é a kriptonita do Flamengo do Filipe Luís.

Arnaldo Ribeiro

Kriptonita é um mineral radioativo fictício do universo do Superman. Ela enfraquece seus poderes e representa a maior ameaça ao super-herói.