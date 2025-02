Flamengo abandona 'Eurotrip' e vê Boto mudar métodos em contratações

Na véspera do fim da primeira janela de transferências da nova gestão, o Flamengo está tranquilo. Feliz com o que fez, o clube mudou os métodos nas contratações com a chegada do português José Boto e abandonou as famosas 'Eurotrips', as viagens dos dirigentes à Europa para avançar nas negociações.

O que aconteceu

Era comum na antiga gestão que Marcos Braz e Bruno Spindel viajassem para tratar pessoalmente as conversas. Já houve negociações tanto com jogadores quanto com treinadores. A metodologia adotada entendia como importante o presencial e em praticamente todas as janelas houve uma viagem.

Já Boto pensa diferente. Por ter vindo da Europa e ter anos de experiência no mercado fora do Brasil, ele entende que não precisa deixar o Rio de Janeiro para negociações. O português acredita que já tem contatos o suficiente para dialogar com quem precisa por telefone ou videoconferência.