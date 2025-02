Exposição sobre Messi chegará a São Paulo no dia 27 de abril; veja detalhes

Ingresso Flex

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados)

Meia: R$100,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$150,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Acesso único com horário flexível em data de preferência aos sábados, domingos e feriados

Meia: R$120,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Inteira: R$190,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$50,00 Flex)

Ingresso VIP

Acesso único com horário flexível em data de preferência de segunda a sexta (exceto feriados) e sem fila na entrada da exposição

Meia: R$110,00 (sendo R$50,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$160,00 (sendo R$100,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Acesso único com horário flexível em data de preferência de sábados, domingos e feriados e sem fila na entrada da exposição

Meia: R$130,00 (sendo R$70,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Inteira: R$200,00 (sendo R$140,00 do ingresso + R$60,00 VIP)

Vendas online: http://www.eventim.com.br/themessiexperience

Bilheteria oficial (antes do início da exposição): Morumbis (Bilheteria 5, próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866)