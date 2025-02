Deivid Washington recebe elogio de Neymar no Santos e trava: 'Tá louco'

Deivid chegou ao Santos por empréstimo junto do Chelsea, com vínculo até o final do ano.

"Eu cheguei sendo campeão da Sula. Ele chegou em mim, tava fazendo fisioterapia, e me deu parabéns pelo campeonato. E eu não soube o que falar. Não veio nada para dizer, eu travei um pouco. É uma inspiração, um absurdo. Não passou nada na cabeça para trocar um papo, só falei um "valeu, homem". Travei [risos]. Muito feliz só de ele olhado para mim e lembrado de mim. Lembrado que fui campeão. Tá louco."

Deivid Washington, reforço do Santos

Sentimento de retornar ao Santos

Muito feliz mesmo. Sempre quis jogar no profissional do Santos, tive oportunidade em 23 e voltar em 25 para jogar, a felicidade é imensa, não tem nem o que falar.



O que aprendeu no futebol inglês/ saiu cedo?

"Foi uma experiência enorme, mas Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Para eu ter saído naquele ano, foi planejamento de Deus. Eu queria continuar no Santos, mas no último dia tive uma oração, falei com meus pais e tive a chance de ir para o Chelsea. Ter ido foi uma experiência enorme, joguei com um ídolo, Thiago Silva, e tive a chance de trabalhar com eles, foi uma experiência enorme na minha vida."



Surpreendeu a saída como foi? E como você está lidando com a disputa interna?

Pô, na minha carreira foi tudo muito rápido. 17 anos eu tava na copinha e do nada estava no profissional do Santos. Eu estava soltando pipa, sem imaginar, na concentração, e de repente veio a notícia do Chelsea. Os familiares também não sabiam, mas tudo deu certo, graças a Deus.



Quanto a disputa, são jogadores excelentes, estou vindo para uma disputa sadia. Todos tem uma alta qualidade, espero só agregar para o Santos.



Polivalente

"Eu joguei bastante na base, como ponta, falso nove e até meia. Fazer uma dupla com o Tiquinho não foge muito das minhas características"



Condição física

"Eu estava jogando o Sulamericano, estou com um ritmo rápido. O grupo está fantástico, a energia é incrível, time está muito muito unido. Espero agregar muito."



Peso Neymar para retornar

"Eu não tenho nem o que falar, é incrível. Categoria, um dos melhores. E estar lado a lado é, nossa... fantástico."



Como foi esse retorno ao Santos? fez força para voltar?

"Eu queria ter vindo para o Santos, já tinha falado para o Chelsea que era minha primeira opção. Queria ter tido uma história, mesmo que por um ano. Queria vir para ter a possibilidade de ganhar um título e fazer história pelo clube."



Amadurecimento

"Aprendi muito, foram experiências incríveis. Mesmo em 2023, mesmo no Chelsea, mesmo agora. Eu nunca vou deixar de aprimorar minhas habilidades e conhecimento. Aprendo sempre algo novo, foi incrível. Aprendi sobre tática, posicionamento, como lidar de campo, aprendi muito com o Thiago Silva. Fiquei um nível acima do que eu estava em 2023."



Deivid Washington sobre momento marcante dentro do Santos:

"Marcante foi a estreia. Lembrar de pisar em campo. É um sentimento enorme. Desde os 11 anos passei muita coisa pelo Santos. Ver minha família feliz. Ir para o profissional e jogando é uma experiência maravilhosa. Poder entrar contra o Botafogo-SP e quase marcar um gol, vou levar para minha vida toda."



Deveria ter ficado mais tempo aqui?

"Sim, um pouco. Não tive muita minutagem no Chelsea, lá tinham muitos jogadores contratados. Chegar no Santos, com minha casa, ter mais minutagem, jogar mais e trazer alegria pra nação santista. Foi uma decisão conjunta com todos. Se eu saí naquela época, foi porque Deus também falou comigo, não foi um erro assim, sabe? Saí no momento que tive que sair e voltei no momento certo."



Como vê o momento do clube, as diferenças estruturais e de elenco desde que saiu?

"Fico muito feliz do clube estar evoluindo. Poder voltar em uma fase boa também é muito bom, energia muito boa de todos, elenco, torcedores. Fico muito feliz e grato para eu fazer o melhor em campo."

Você assinou a parede quando saiu, assim como Neymar. Contou para ele? E a diferença do futebol de lá para cá?

"Ainda não tive essa coragem não [risos]. Foi uma experiência enorme lá, treinei com o profissional e descia quando não jogava. Treinava com os caras e jogava com a base. O jogo lá é diferente, mais rápido. Aprendi muito. Contrataram muitas pessoas no time e não tive tanto espaço."



De onde vem o apelido presida?

'Presida foi quando eu estava na base, fazia bastante gols na base. E aí tinha um twitter que me chamaram de presidente pelo meu sobrenome. E aí pegou."