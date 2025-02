Corinthians perdeu o foco com 'oba-oba'? Colunistas debatem

O Corinthians perdeu o foco com o bom início de 2025 e entrou em clima de oba-oba? No De Primeira, os colunistas Samir Carvalho, André Hernan e Paulo Vinícius Coelho divergiram sobre a questão.

Samir: 'O que falta ao Corinthians é foco'

O Corinthians terminou a temporada 2024 e começou a temporada 2025 achando que tinha conquistado títulos, parecia que o Corinthians tinha ganho tudo. Começou o ano realmente de salto alto e tem torcedor chamando o Corinthians de time de podcast. A gente tem que analisar também fora de campo, não é só dentro de campo.