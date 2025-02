Corinthians leva gols-relâmpago enquanto Ramón prega tranquilidade

O Corinthians sofreu dois gols-relâmpago no primeiro tempo da vitória sobre a Universidad Central, na última quarta-feira, pela 2ª fase da pré-Libertadores. Porém, em coletiva, Ramón Díaz afirmou que poderia resolver os problemas defensivos do Corinthians em 20 segundos.

O que aconteceu

O Corinthians abriu o placar, mas levou o empate três minutos depois. Mais tarde, fez o segundo, mas de novo permitiu a igualdade dos visitantes, seis minutos após marcar. No fim, Yuri Alberto deu a vitória ao alvinegro.

O discurso pós-jogo do técnico argentino foi tranquilo, destacando a característica ofensiva da equipe. Díaz ainda elogiou a postura dos laterais, que funcionaram basicamente como pontas no ataque corintiano. O lateral-esquerdo Matheus Bidu foi o autor do segundo gol do triunfo por 3 a 2 sobre os venezuelanos.