Zebras à solta: veja os times tradicionais que já caíram na Copa do Brasil

Mudança no regulamento causou dramas

O regulamento da primeira fase da Copa do Brasil teve uma alteração primordial que "ajudou" as zebras a aparecerem mais. No formato anterior, o time visitante — melhor no ranking da CBF — tinha a vantagem do empate. No novo modelo, a igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.

Sport, Cuiabá e Amazonas, por exemplo, não teriam sido eliminados caso o regulamento antigo fosse mantido para esta edição da Copa do Brasil. As três equipes empataram os jogos fora de casa e teriam avançado.

O regulamento antigo também evitaria o drama de Grêmio, Atlético-GO e Operário-PR, que precisaram dos pênaltis para avançar.

Jogos da 1ª fase da Copa do Brasil