Como Flamengo bate o martelo sobre controle de carga e mudou métodos no DM

Nesse processo, vários jogadores têm tido atenção especial para não sofrer com problemas físicos. De la Cruz é um que alterna entre trabalhos internos e no campo ao longo das semanas. Os lesionados também costumam fazer trabalhos mais específicos quando retornam ou estão próximos disso.

O peso do jogo vai influenciar na tomada de decisão. Em partidas importantes, a tendência é que o Fla estique a corda em casos específicos. Para duelos de menor importância, os atletas são preservados ao máximo para retornarem sem maiores problemas.

Uma novidade no Ninho do Urubu é a contratação de um médico ultrassonografista e radiologista. Bruno Hassel irá entre duas e três vezes por semana ao CT para fazer o acompanhamento dos jogadores. O clube comprou um aparelho mais moderno de ultrassom que ainda vai chegar.

O Fla adotou isso por entender que as ressonâncias magnéticas "superestimam" as lesões. A ideia é que o ultrassom controle melhor a cicatrização dos músculos dos jogadores, inclusive como prevenção.

Algo que perdeu espaço na mudança do DM foram as quatro câmaras hiperbáricas compradas pelo clube em 2021. Cada aparelho custou cerca de R$ 300 mil na época, mas, de acordo com levantamento feito pelos novos profissionais, o uso reduziu em 80% até 2024. Atualmente acredita-se que não há comprovação científica para o uso das câmaras na medicina esportiva.