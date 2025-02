Botafogo perde para Racing sob olhar do novo técnico e amarga mais um vice

Alex Telles tenta desarmar Martirena durante Botafogo x Racing na final da Recopa Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Será que estava gostando? Acertado com o atual campeão brasileiro, o técnico Renato Paiva foi flagrado gesticulando pela transmissão nas tribunas do Nilton Santos em meio aos ataques do Racing. O português, que comandou o Bahia em 2023, foi escolhido por John Textor e sua equipe para comandar o time principal na temporada.

Reação e milagre. O Botafogo demorou, mas respondeu pelo alto e, por pouco, não explodiu as arquibancadas cariocas. Alex Telles cobrou falta para dentro da área, e Barboza caprichou no cabeceio, mas Arias se esticou e conseguiu evitar o pior para os argentinos — a bola ainda tocou caprichosamente no travessão. Matheus Martins também teve boa chance antes do intervalo, mas pecou na pontaria.

Ex-Galo bica Botafogo. O Racing abriu o placar no começo do 2° tempo com uma figurinha carimbada do futebol brasileiro: Zaracho, que foi acionado justamente na volta do intervalo. Em jogada da esquerda para a direita, Martinera recebeu na entrada da área, deu um lindo drible em Savarino e bateu rasteiro. Barboza rebateu, mas a bola caiu nos pés do ex-jogador do Atlético-MG, que ajeitou o corpo e acertou o ângulo de um paralisado John: 1 a 0.

Zaracho comemora gol do Racing sobre o Botafogo em duelo da Recopa Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Zuculini decreta título. Controlando totalmente um atordoado e irritado Botafogo, os visitantes voltaram a marcar na casa dos 23 minutos. Alex Telles furou na tentativa de cortar uma bola na intermediária e viu Zaracho, Martínez e Martinera trabalharem pela ponta direita. Quem completou a trama foi Zuculini, que infiltrou na área, dominou no peito e fuzilou a meta carioca: 2 a 0.