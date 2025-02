Botafogo fecha com Renato Paiva e encerra saga atrás de um técnico

A mulher dele é Michelle Rizkalla, uma psicóloga esportiva brasileira. Os dois se conheceram quando ele treinava o Bahia, em 2023.

Paiva foi a solução encontrada por John Textor, dono da SAF Botafogo, após uma série de entrevistas com candidatos e negociações frustradas.

Paiva deve ser anunciado pelo Botafogo até o fim da semana, segundo apurou o UOL.

Antes, o Botafogo esteve prestes a anunciar outro português, Vasco Matos, mas o treinador acabou ficando no Santa Clara.

O último trabalho de Renato Paiva foi o Toluca, do México.

O novo técnico do Botafogo terá cerca de um mês de trabalho até a estreia no Brasileirão, já que o Botafogo joga hoje pela Recopa, contra o Racing, mas já foi eliminado do Carioca. O comando do time no momento está com Claudio Caçapa.