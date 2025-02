Arnaldo: com Vitor Roque e Paulinho, Abel não tem mais motivo para reclamar

Com Vitor Roque e Paulinho no elenco, Abel Ferreira não terá mais motivos para reclamar da falta de investimentos do Palmeiras em relação aos rivais, disse o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (27).

As cifras são absurdas, é a maior contratação da história do futebol brasileiro. É uma curiosidade um clube brasileiro pagar 25 milhões de euros para um jogador do Barcelona — normalmente a gente vê o contrário.