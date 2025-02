À espera de Messi? Como estão as obras do novo Camp Nou, estádio do Barça

É possível visualizar também um avanço na área das arquibancadas. As poltronas já estão colocadas, com mais espaço entre as filas de torcedores. As luzes LED instaladas alternam as cores azul e vermelho e dão um toque 'barcelonês' ao estádio.

A reforma do Spotify Camp Nou tem sido marcada por problemas que atrasaram o processo de reconstrução. A demora gerou críticas tanto à construtora turca Limak como à direção do clube.

O estádio está fechado desde junho de 2023 para reformas e tinha inauguração parcial prevista para este mês de fevereiro. A nova previsão, feita pelo próprio Barça, é que o estádio volte a ser utilizado entre setembro e novembro deste ano. Há, porém, um prognóstico mais otimista para que o time catalão já reestreie no Camp Nou no fim da temporada, segundo o jornal El Español.

Messi de volta ao Barcelona?

Aos 37 anos, Messi teria planos para retornar ao Barcelona e jogar no novo Camp Nou antes de se aposentar dos gramados. A informação é do mesmo jornalista que cravou a transferência do argentino do PSG para o Inter Miami, em 2023. O espanhol Alex Candal, do DirecTV Sports, relembrou o furo anterior e noticiou que Messi "está voltando para o Barcelona".