Vasco x Flamengo muda de horário, e Bepe autoriza torcidas atrás dos gols

O jogo entre Vasco e Flamengo tem tudo definido. A Ferj divulgou, nesta quarta-feira, uma mudança no horário do clássico e o Bepe autorizou a abertura de mais setores para o duelo de sábado, no Estádio Nilton Santos.

O que aconteceu

A Ferj anunciou que o jogo vai ser às 17h45 (horário de Brasília). A partida estava marcada originalmente para 18h — horário que a federação tinha determinado como base em meio à onda de calor no Rio de Janeiro.

Os setores Norte e Sul do Nilton Santos vão estar liberados. Anteriormente, devido a um pedido do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), os locais da arquibancada não receberiam torcedores.