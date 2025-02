Varela questiona clássico no Nilton Santos e desconversa sobre renovação

O lateral Varela estranhou a escolha do Vasco de mandar o clássico contra o Flamengo no Nilton Santos, estádio do Botafogo e que possui gramado sintético. O partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca acontece neste sábado (1º), às 18h (de Brasília). O jogo de volta será na semana seguinte, no Maracanã.

Chamou um pouco a atenção, porque semana passada todo mundo se juntou para [defender] jogar em grama natural. Então, chama um pouco atenção Mas vamos ter que ir lá no Nilton Santos, jogar de igual para igual e depois definir no Maracanã. Varela, lateral do Flamengo