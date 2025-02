Vaga e prêmio milionário: o que Corinthians pode perder se repetir o Boca

Também estão em jogo os mais de US$ 3,6 milhões (20 milhões) em bônus pela participação na fase de grupos da Libertadores — pelo menos US$ 600 mil pela vaga na 3ª fase e US$ 3 milhões por avançar à chave principal.. A Conmebol ainda não divulgou os valores oficiais para este ano, mas pagou tais valores na última edição, além de US$ 600 mil (3,5 milhões) por cada vitória na fase de grupos.

Classificação e jogos Libertadores

O Boca Juniors seguiu esse roteiro amargo com a queda precoce na noite da última terça (25). Com direito a gol perdido inacreditável por Cavani no fim, a equipe argentina caiu nos pênaltis para o Alianza Lima e se despediu do cenário sul-americano nesta temporada.