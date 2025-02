City bate Tottenham com Haaland e Ederson decisivos e estanca nova crise

O Manchester City respira. Fora de casa, a equipe contou com as estrelas de Haaland e Ederson, bateu o Tottenham por 1 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, e estancou a pressão que vinha sofrendo pelos maus resultados.

O City abriu vantagem no primeiro tempo. Mais perigoso, o time de Pep Guardiola saiu na frente logo aos 11 minutos, com Haaland. O 1 a 0 não diminuiu o ritmo dos visitantes, que assustaram o goleiro Vicario no restante da etapa, mas não conseguiram ampliar. O Tottenham pouco fez.

O segundo tempo foi de pressão total do Tottenham. A equipe da casa finalizou diversas vezes com perigo, mas quando a bola não passou próxima à trave, parou nas mãos de Ederson — o brasileiro fez um milagre nos minutos finais em chute de Son. Nos acréscimos, Haaland fez o segundo do City, mas o gol foi anulado por toque no braço do norueguês.