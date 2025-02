Tcheco vê Paraná na pior com novo rebaixamento: 'Pode fechar as portas'

Se estivesse no comando, ele priorizaria a reestruturação das categorias de base, aproveitando a estrutura do centro de treinamento e formando um elenco com jovens promissores. "O foco inicial tem que ser na base, organizando o clube financeiramente para voltar a disputar competições nacionais com condições de crescimento", defende.

Campanha ruim no Paranaense

Em 2024, Tcheco levou o Paraná Clube de volta à elite estadual, mas deixou o cargo para assumir a Chapecoense. Para a temporada, a diretoria apostou em Argel Fuchs, que, junto ao então gerente de futebol Fernando Miguel, montou o elenco para o Estadual.

A campanha, porém, foi desastrosa. Após cinco rodadas, com apenas dois pontos e uma derrota por 3 a 0 para o Londrina, Argel foi demitido. O presidente Ailton Barboza reformulou o departamento de futebol, trazendo Carlos Bonatelli para a gerência e reconduzindo Tcheco ao comando na tentativa de evitar o rebaixamento.

Com apenas cinco pontos conquistados nas últimas seis rodadas, o Paraná Clube terminou na lanterna, com sete pontos, e foi rebaixado novamente.

Agora, Tcheco está no comando do Cascavel, que joga nesta quarta (26) contra o América-MG pela Copa do Brasil, mas de longe torce para que o Paraná consiga se reerguer. "Se o Paraná estiver no inferno e precisar de mim, eu jamais direi não", finaliza.