Possível substituto de Pablo Maia vira moeda de troca por joias do Retrô

O São Paulo solicitou o retorno do volante senegalês Iba Ly, que estava emprestado à Inter de Limeira, e repassou o jogador ao Retrô (PE) em uma troca que envolveu dois jogadores da base do clube pernambucano.

O que aconteceu

Quando solicitou o retorno do jogador, levantou-se a possibilidade de Iba Ly se tornar opção no elenco profissional após a lesão de Pablo Maia. No entanto, o São Paulo escolheu subir Negrucci, capitão do time campeão da Copinha.

O Tricolor acertou a contratação dos meias Cainan, de 17 anos, e Yago, de 15. A dupla foi indicação do departamento de análise de mercado de Cotia.