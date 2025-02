São Paulo: Capitão da Copinha ganha disputa quádrupla por vaga de P. Maia

Luan e Liziero seguem fora dos planos e treinando separados do restante do grupo, em horários alternativos. Já Iba Ly vai ser emprestado novamente após o Tricolor pedir sua volta junto à Inter de Limeira.

O problema de Liziero é contratual: seu vínculo vence no meio do ano e não houve acordo por uma renovação. O Tricolor até fez proposta para ampliar o vínculo do atleta, mas a pedido de seus empresários foi considerada extremamente alta, e o clube encerrou negociações.

