Santos fecha a contratação de Zé Rafael, do Palmeiras

O clube da Vila Belmiro insistiu muito. Foram pelo menos três tentativas antes do sonhado "sim".

Zé Rafael temia "manchar" a idolatria no Palmeiras ao sair para um rival, mas se convenceu. A chegada de Neymar e a falta de espaço no Verdão pesaram a favor do Santos.

O volante está no clube há um tempo, pois não pode disputar o Campeonato Paulista pelo Santos. O jogador foi inscrito pelo Palmeiras e o regulamento não permite a atuação por dois clubes.

Zé sofreu com problemas físicos em 2024 e receberá um cuidado especial no Santos antes do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aos 31 anos, ele teve uma cirurgia na coluna no período que estava parado no clube, e ainda se recupera.