Samir: Corinthians cair para o Universidad seria maior vexame do clube

A outra possibilidade, que o Ramón testou no treinamento, foi o Romero no lugar do José Martínez. Ele pode ter testado isso como uma circunstância de jogo -- mudar o esquema para o 4-3-3.

Samir Carvalho

PVC: Fifa dá aval ao Barcelona para transferir Vitor Roque ao Palmeiras

O Barcelona ganhou aval da Fifa para transferir Vitor Roque ao Palmeiras nesta janela de transferências, informou em primeira mão o colunista Paulo Vinícius Coelho.

Com isso, de acordo com o colunista, Vitor Roque pode ser anunciado como reforço do Verdão até sexta-feira (28).

Saiu o aval que o Barcelona queria. Da onde saiu? A Fifa retrata a Tebas [presidente de La Liga] e permite a transferência de Vitor Roque ao Palmeiras, documentado como o Barcelona queria.