Real vence Sociedad com gol decisivo de Endrick na semi da Copa do Rei

A parte final do 1° tempo teve paralisação da arbitragem. O motivo? Cânticos "racistas, xenófobos e intolerantes" por parte de torcedores da Real Sociedad, segundo mensagem exibida no telão do estádio — a vítima dos ataques não foi informada pelo juiz ou pelos próprios jogadores, que se mantiveram no gramado sem qualquer tumulto. O duelo recomeçou depois de dois minutos.

O 2° tempo começou com milagres de Lunin e bola na trave de Endrick. O goleiro do Real Madrid voltou a aparecer em um "lance duplo": Oyarzabal, livre na área, completou cruzamento e parou no camisa 13, que também mostrou serviço ao bloquear tentativa de Kubo. Os visitantes responderam com linda jogada entre Vini e Endrick, mas o autor do primeiro gol carimbou o travessão.

A Real Sociedad voltou a atormentar a zaga dos comandados de Carlo Ancelotti. Em meio às substituições e um Madrid mais defensivo, os mandantes se lançaram ao ataque e, por pouco, não balançaram as redes: Muñoz parou em nova intervenção providencial de Lunin, e Oyarzabal teve chute desviado por Camavinga. O goleiro ainda trabalhou mais uma vez e viu seu colega de profissão Remiro, do rival, também brilhar antes do apito final.