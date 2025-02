SPFC: Rafael revela amizade com Ceni e se posiciona sobre gramado sintético

Autor de uma defesa milagrosa no empate no Choque-Rei contra o Palmeiras, Rafael tem sido um dos principais pilares do São Paulo em 2025. Cada vez mais importante no elenco tricolor, o goleiro de 35 anos foi o primeiro a se consolidar como titular desde a aposentadoria de Rogério Ceni, em 2015. Curiosamente, o São Paulo foi o primeiro clube onde Rafael recebeu uma sequência em campo, após longa passagem como reserva no Cruzeiro e curto período com poucas chances no Atlético-MG. Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL, o arqueiro tricolor contou sobre o carinho que recebeu desde que chegou ao Morumbis.

Eu me sinto muito querido aqui. Desde a minha chegada, torcida, diretoria e comissão técnica sempre confiaram muito no meu trabalho e me deixaram à vontade. Sei da responsabilidade que é vestir a camisa do São Paulo, mas nunca foi um peso para mim, e sim uma honra e um privilégio muito grande

Ciente do elevado repertório de ídolos que o Tricolor tem no gol, como Rogério Ceni, Zetti e Waldir Peres, Rafael se inspira nesses nomes para trazer alegrias ao torcedor são-paulino. Para isso, pegou algumas dicas com o Mito, considerando-se um amigo do eterno camisa 01 do gol do São Paulo.