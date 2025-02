PVC: Fifa dá aval ao Barcelona para transferir Vitor Roque ao Palmeiras

Então, neste momento, o Barcelona não precisa travar briga com a Liga, porque se a Liga tiver que brigar com alguém, não é com o Barcelona, é com a Fifa.

Documentado está o Barcelona com a permissão assinada para fazer a transferência para o Palmeiras. Portanto, tudo indica que vai dar tempo, e que o Vitor Roque vai ser inscrito no Palmeiras até sexta-feira.

Paulo Vinícius Coelho

Palmeiras, Barcelona e Betis alinharam a operação Vitor Roque, mas uma cláusula de transferência de La Liga travou o negócio no início da semana.

Desde então, o Barcelona trabalhava nos bastidores para obter uma liberação da Fifa e evitar uma eventual punição da liga espanhola.

O Palmeiras acertou a contratação de Vitor Roque por 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 152 milhões.

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.