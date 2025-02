Presidente da CBF rebate alegação de Ronaldo e cita cláusula para eleição

"Sobre isso, qualquer um que atenda os pré-requisitos pelo estatuto, a CBF entende que é muito salutar a diversidade. Foi na nossa gestão que permitimos que isso pudesse ser com mais debate. A cláusula era de oito federações e propusemos que fossem quatro. Hoje, são quatro. Tem que ter debate sobre o que é melhor para o futebol brasileiro e cabe a quem vota, clubes e federações, julgar", disse Ednaldo.

O que pensa de Ronaldo? "Nosso respeito ao Ronaldo como atleta, ajudou muito a seleção brasileira, principalmente a conquistar o penta. Vai ter o meu respeito como torcedor e dirigente. É normal que qualquer pessoa, desde que atenda os pré-requisitos do estatuto — que são aprovados pela Conmebol e Fifa".

Presença de ex-jogadores na política do futebol. "Não só Ronaldo. Poderia ser Romário, Edilson, qualquer outro atleta. Eles têm legitimidade para se candidatar, desde que atenda os pré-requisitos".

Quando vai ser a eleição da CBF? "A CBF ainda não falou do processo sucessório. Estamos tratando de competições, início de Série A, B, C e D, Copa do Brasil".