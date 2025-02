Times do interior tentam quebrar jejum de 11 anos para igualar Ituano

Mirassol, Novorizontino, Red Bul Bragantino e São Bernardo estão nas quartas de final do Campeonato Paulista e tentam encerrar 11 de jejum de títulos entre times do interior ou da zona metropolitana de São Paulo. O último a conseguir esse feito e ficar com a taça foi o Ituano, em 2014.

O que aconteceu

O Ituano venceu o Santos nos pênaltis para ser campeão paulista em 2014. O time de Itu venceu o Alvinegro por 1 a 0 no jogo de ida, mas perdeu por mesmo placar na volta. Nas penalidades levou a melhor por 7 a 6. Rildo e Neto desperdiçaram para o Santos.

Desde então, apenas dois times chegaram à final, mas ficaram com o vice. Em 2016, o Audax de Fernando Diniz encarou o Santos na decisão. Já em 2023, o Água Santa foi finalista, e acabou derrotado pelo Palmeiras.