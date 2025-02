Vice da Liberta bem e ex-time de Diniz mal: as curiosidades do Paulistão A4

O Joseense vive cenário oposto. Apesar de ser de São José dos Campos, a equipe disputou apenas um dos quatro jogos que fez como mandante no estádio Martins Pereira. O clube prefere alugar e mandar suas partidas no estádio Joaquinzão, da cidade vizinha Taubaté. A média de público é de 46 pessoas por jogo.

Regulamento e tabela da A4

A Série A4 do Paulistão conta com 16 times. Todos eles se enfrentam em turno único, com os oitos melhores avançando às quartas de final, e os dois últimos sendo rebaixados à quinta divisão do estadual.

As quartas de final contam com jogos de ida e volta entre: 1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°. Os dois finalistas do mata-mata se garantem na Série A3 de 2026.