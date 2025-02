Palmeiras pode ter estreia de reforço na zaga em jogo decisivo do Paulistão

Os jogadores de linha começaram o treino com um trabalho de aproximação e marcação com poucos toques na bola e com objetivos específicos. Simultaneamente, os goleiros treinaram com os preparadores da posição.

A comissão técnica finalizou o dia com uma atividade de uma hora e meia com ênfase em inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações. Os arqueiros fizeram uma atividade técnica com simulações de jogo.

Palmeiras e São Bernardo se enfrentam no próximo sábado (1º), no estádio Primeiro de Maio, às 20h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.