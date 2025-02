Corinthians pensa em negociar Palacios com chegada de lateral argentino

Por conta disso, Palacios se tornou uma opção para liberar espaço na folha salarial. Um dos objetivos do departamento financeiro do clube é enxugar o gasto com salários por conta do caixa sufocado. O empréstimo do atacante Pedro Raul, ao Ceará, fez parte desse movimento.

Além dos fatores econômicos, o longo período de inatividade de Palacios entra na conta para uma possível liberação. O jogador sofreu lesão logo em seu primeiro jogo pelo Corinthians, em janeiro de 2024, passou por duas cirurgias e ficou em recuperação durante toda a temporada, tendo atuado por apenas 45 minutos.

O Palacios é um desses, né, que veio de uma lesão importante. Estamos todos nós satisfeitos e felizes pela sua recuperação, mas é um atleta que realmente vem de um tempo longo de inatividade. É claro que o que for bom para o atleta, para o Corinthians... A gente trabalha numa condição de ter quatro atletas na posição, mas hoje está sendo necessário, sim, algumas movimentações para frente. Sim, elas podem acontecer, mas agora é a gente continuar melhorando a equipe na parte técnica, física e mental, porque a equipe entra no momento decisivo do ano.

Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, em zona mista

Palacios sequer tem sido relacionado nos últimos jogos e perdeu espaço por opção técnica. Agente do equatoriano, Esteban Baez afirmou à reportagem que o atleta está encostado por Ramón Díaz mesmo estando 100% fisicamente e que soube da contratação de Angileri pela imprensa.

Nós pensamos que ele tem que ter um espaço para brigar por posição e, se na competição ele definitivamente não render, veríamos opções [de empréstimo ou negociação] para ele, mas não é o caso. É uma decisão técnica, e a gente não foi comunicado formalmente de nada. Esteban Baez, agente de Palacios, ao UOL

Neste contexto, Matheus Bidu ainda negocia a extensão de contrato. Ele tem vínculo até dezembro deste ano e deve renovar. Já Hugo tem vínculo com o Timão até 31 de dezembro de 2026.