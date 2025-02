5 Paulistas, 5 finais: Neymar pode manter média e se vingar do Corinthians

Neymar brilhou na vitória contra a Inter de Limeira, e agora tenta manter sua "média" e levar o Santos a mais uma final de Campeonato Paulista. Na primeira passagem, o atacante disputou cinco Estaduais, e chegou à decisão todas as vezes.

O que aconteceu

Neymar estreou no profissional do Santos no Paulistão de 2009 e disputou o Estadual até 2013. Ele se despediu do clube paulista em 26 de maio de 2013, rumo ao Barcelona.

Neste período, foram cinco finais, com três títulos e dois vices. O Alvinegro Praiano levantou o caneco em 2010, 2011 e 2012, contra Santo André, Corinthians e Guarani, respectivamente.