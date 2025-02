Camisa de futebol dá samba? Mocidade lucra com febre e lança 2ª versão

O sucesso do lançamento foi tão grande que a primeira remessa se esgotou em apenas 72 horas. Depois o estoque foi regularizado e as peças atingiram públicos até mesmo de quem não é familiarizado com o samba.

É surpreendente porque vemos torcedores de outras escolas usando os produtos e conseguimos atingir um público que não era do Carnaval. Hoje, colecionadores de camisas de futebol e um público feminino muito forte também têm sido bastante frequentes como consumidores da nossa camisa. É gratificante demais rodar festivais de música como Rock in Rio, Rock the Mountain, eventos da cidade como um todo, e sempre ver alguém com a camisa da Mocidade.

Bryan Clem, diretor de marketing da Mocidade e sócio da agência "Twelve"

Mesmo fora de seu habitat natural, a Kappa não teve receio em embarcar no projeto. A empresa italiana acredita que uma nova história está sendo escrita com a outra paixão popular do país.

A Kappa tem como seu lema global a frase 'people on the move' (pessoas em movimento). Nada representa mais essa frase do que o samba. É indescritível o orgulho que temos em poder vestir mais uma das paixões dos brasileiros: juntar a cultura do Brasil com o design italiano. Temos muito orgulho de vestir a Mocidade Independente de Padre Miguel, a maior escola de samba do Brasil. Que essa parceria seja duradoura e cheia de ginga

Caio Campos, diretor da Kappa Brasil

Camisa II é lançada às vésperas do carnaval 2025

Modelo II da parceria entre Mocidade e Kappa: inspiração na origem da escola no futebol Imagem: Pepe Rodrigues / Twelve

Na última segunda-feira (24) a Mocidade lançou seu modelo II, com predominância na cor branca e detalhes em dourado e verde. Na altura da nuca, uma frase simboliza suas origens: "Comecei no futebol".