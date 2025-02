Jornalista baleado tem portal de notícias do Botafogo: 'Começou do zero'

Paixão pelo esporte

Igor mantém um site, páginas nas redes sociais e um canal no Youtube. Somadas as três páginas — no Twitter, Instagram e Facebook —, são cerca de 35 mil seguidores. A última publicação foi no domingo, após derrota alvinegra no clássico com o Vasco, pela Carioca. No canal, são 2,27 mil inscritos. "Fundado em 18 de abril de 2018 pelo jornalista botafoguense Igor Melo, o site nasceu com o propósito de oferecer um espaço dedicado exclusivamente ao clube, com uma cobertura jornalística de qualidade", diz trecho do "sobre nós" do site.

Igor Melo Imagem: Arquivo pessoal

Ele foi à final da Libertadores do ano passado, no Uruguai, e fez um vídeo no qual compartilhou parte da aventura. "Cinco botafoguenses, que até então nunca tinham se visto, resolveram embarcar rumo a Buenos Aires em dois carros alugados, percorrendo quase 6 mil quilômetros, entre ida e volta, para assistir à final da Libertadores", conta ele em trecho da publicação em que faz uma espécie de chamada para a produção.

Pessoas presentes ao dia a dia do Glorioso descreveram Igor como uma pessoa "tranquila" e "humilde". O caso foi comentado entre os presentes à sala de imprensa do Nilton Santos antes da apresentações de Jair e Nathan, que foram realizadas na tarde da última terça-feira.

O Botafogo publicou uma nota através da qual desejou "pronta recuperação" e cobrou justiça. Alguns jogadores, como Richarlison e Igor Julião, ambos ex-Fluminense, Junior Santos, do Atlético-MG e ex-Botafogo, e Nonato, atualmente no Tricolor das Laranjeiras, comentaram o assunto nas redes sociais.