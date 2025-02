Falta um 9? Defesa do Palmeiras é o maior problema de Abel antes de decisão

O técnico Abel Ferreira aguarda o desfecho da novela Vitor Roque para enfim ter um camisa 9 para chamar de seu no Palmeiras, mas tem um problema grave do outro lado do campo para resolver antes do duelo decisivo contra o São Bernardo, no próximo sábado (1º), no estádio Primeiro de Maio, às 20h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Defesa que "ninguém passa" do Palmeiras levou gol em 8 dos 12 jogos disputados na fase de grupos do Paulistão. A equipe de Abel Ferreira, que tem como um dos lemas "baliza a zero", mostrou uma fragilidade defensiva acima do normal na primeira fase do estadual e tem média de quase um gol sofrido por jogo (são 10 gols sofridos em 12 jogos, uma média de 0,83 gol sofridos por jogo).

No Paulistão de 2022, por exemplo, foram apenas três gols sofridos em 12 jogos. Em 2023, foram cinco, e em 2024, 9 (que já se aproxima ao desempenho defensivo desta temporada). Mesmo com o desempenho mais abaixo, a equipe fechou a primeira fase com a segunda defesa menos vazada — só ficou atrás da Ponte Preta com 8 gols sofridos.