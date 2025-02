Endrick é titular no Real e rende ao Palmeiras mais R$ 455 mil; veja total

Ao todo, o Palmeiras pode receber até 12,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 75 milhões) em bonificações. A data limite para atingir as metas é 30 de junho de 2030, quando termina o contrato do atacante com o Real Madrid.

Os valores desbloqueados por Endrick serão transferidos ao Palmeiras 30 dias depois do término de cada temporada. O Real Madrid pagou 35 milhões de euros fixos pela contratação do jovem atacante.

Os bônus de Endrick

Os cinco gols do atacante pelo clube merengue resultaram em 175 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) ao Alviverde. A cada tendo, o Palmeiras recebe 35 mil euros (R$ 208,5 mil). A quantia é a mesma em caso de assistências ou pênalti sofrido.

O Palmeiras embolsou mais 225 mil euros (R$ 1,3 milhão), pelos três jogos de Endrick como titular. O último deles foi contra o Leganés, pela Copa do Rei. Para ativar a cláusula, o camisa 16 precisa ficar pelo menos 45 minutos em campo.

O atacante ainda tem uma assistência e um pênalti sofrido na temporada, o que resultou em mais 70 mil euros no cofre alviverde. O contrato de Endrick ainda prevê bônus por títulos e prêmios individuais.