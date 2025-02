Corinthians acha gol no fim, evita vexame em casa e avança na Libertadores

Pela 3ª fase da pré-Libertadores, o Timão enfrentará Barcelona de Guayaquil com a ida no dia 5 de março, no Equador. A equipe paulista possivelmente viajará na próxima segunda-feira.

Classificação e jogos Libertadores

Antes disso, o Corinthians vai a campo no próximo domingo, diante do Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A decisão que define vaga na semifinal será disputada em jogo único na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília), com transmissão do UOL Play.

Como foi o jogo

O Corinthians entrou elétrico no jogo, abriu o placar, mas levou um empate relâmpago — e depois disso sofreu muito. O Timão ficou por duas vezes à frente do placar, com os gols Yuri e Bidu, mas não conseguiu segurar o placar por mais de cinco minutos. Na ânsia por acelerar a partida, muitos erros permitiram que o fraco time da UCV equilibrasse a partida.

A primeira etapa também foi marcada por uma confusão entre jogadores de ambas as equipes. O lateral Kendrys Silva, da Universidad Central, foi atingido por um copo d'água ao comemorar o primeiro gol da equipe venezuelana e ficou no chão sentindo dor. Na sequência, Hugo Souza cobrou agilidade para reiniciar a partida, e uma confusão generalizada se formou. Houve muita discussão, que só foi interrompida pela interferência da arbitragem.