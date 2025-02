Como foi a discussão nos bastidores sobre Vasco x Flamengo no Nilton Santos

Por isso, o teto que a Ferj colocou para o número total de ingressos no jogo de sábado é de 36 mil. Em pleno sábado de Carnaval.

Houve uma última tentativa de fazer o Vasco mudar de ideia, já sem o Bepe na sala. O presidente da Ferj, Rubens Lopes, não participou do encontro. Coube a Marcelo Vianna, vice-presidente de competições, tentar mediar as coisas. Num último esforço, pediu contato com a presidência do Vasco para checar se eles realmente não mudariam de ideia.

O Vasco não retrocedeu. Vai usar o sintético no clássico. Mas não vê nisso uma diminuição do pleito de anos anteriores sobre direito que entende ter de usar o principal estádio do Rio. Que o diga a campanha "Maracanã para todos".

"O Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo para durante a temporada a gente, de repente, usar o Maracanã. O Vasco quer as prerrogativas e vantagens de ser mandante e não apenas um locatário. Jogar no Maracanã só quando convém aos outros é muito fácil", emendou Marcelo Sant'Ana.

O Flamengo, claro, não gostou. Mas não tem poder de reverter o cenário. Só de dar o troco no tapetinho emprestado.