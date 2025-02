São Paulo tenta 'cartada final' por Thiago Mendes, diz PVC

O São Paulo paga menos da metade, sobe o salário pro valor normal dele no ano que vem, faz dois anos de contrato e dá essa diferença mensal em luvas a serem pagas em 2026.

Então, ele não vai ter uma perda financeira, mas ele vai ter uma perda mensal no primeiro ano de contrato.

Paulo Vinícius Coelho

A contratação de Thiago Mendes está na pauta do São Paulo desde o ano passado e voltou a ganhar força após mais uma grave lesão de Pablo Maia, que vai operar o tornozelo.

Thiago Mendes tem contrato até junho no Al-Rayyan, do Qatar, e quer jogar no Tricolor, mas a situação financeira do clube tem sido um empecilho para concretizar o negócio.

