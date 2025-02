São Paulo pode ter Luiz Gustavo no sacrifício contra o Novorizontino

O São Paulo pode ter o volante Luiz Gustavo atuando no sacrifício contra o Novorizontino no duelo das quartas de final do Paulistão.

O que aconteceu

O volante iniciou a transição para o gramado na segunda-feira (24), mas só deve voltar a trabalhar normalmente com os companheiros no final da semana. Luiz Gustavo teve uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo no primeiro jogo do ano, nos amistosos da FC Series.

Com a lesão de Pablo Maia, Luiz Gustavo pode atuar no duelo decisivo na base do sacrifício. O jogador de 37 anos não estará 100% fisicamente, mas deve estar em condições de atuar se Zubeldía optar por ele.