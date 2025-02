Por que está tão difícil para Ronaldo concorrer à presidência da CBF

Mesmo que nos bastidores haja críticas à demora em algumas decisões da CBF atual, não tem quem publicamente coloque a cabeça para fora da casinha da chapa de situação.

Ednaldo tem se cercado de um círculo de apoio ferrenho. Começa pelo presidente da Federação Bahiana, Ricardo Lima — cunhado de Ednaldo —, e passa por outros que têm ou já tiveram cargos na administração, como Gustavo Vieira (ES) e Rozenha (AM).

Se perguntar a Ricardo Paul, do Pará, é Ednaldo na cabeça. Com Rubens Lopes, no Rio, Ronaldo também não teve abertura. Só para citar mais alguns.

Em geral, as federações também não confiam de cara em figuras que são consideradas outsiders. Ronaldo é campeão do mundo, mas não convive nos bastidores. Mesmo quando era dono do Cruzeiro, a atuação na Federação Mineira se dava mais por meio do então CEO da SAF, Gabriel Lima.

Tem também o aspecto financeiro. A CBF repassa mensalmente R$ 120 mil às federações para cobrir despesas. É o chamado PAF (programa de apoio às federações). Ednaldo tem o poder de travar a liberação, se quiser. Isso é um temor dos presidentes.

No embalo pré-eleitoral, o atual presidente da CBF recentemente conseguiu até afastar a ameaça de queda do poder via Supremo Tribunal Federal (STF). Ednaldo fechou acordo em ações judiciais anteriores que questionavam um documento assinado junto ao Ministério Público do Rio (MP-RJ). O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) serviu de alicerce para a eleição mais recente, em 2022.