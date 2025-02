Yamal e Fair Play Financeiro explicam Barça 'desesperado' com Vitor Roque

O Barcelona quer concluir a venda de Vitor Roque ao Palmeiras de todo jeito. A equipe catalã cogita até passar por cima da decisão da La Liga, que não deu aval para a transferência, para fechar o acordo. O Fair Play Financeiro da liga espanhola ajuda a entender esse "desespero" culé.

O que aconteceu

A La Liga determinou no ano passado que o Barcelona precisaria reduzir sua folha salarial em 66 milhões de euros (R$ 400 milhões na cotação atual) após esta janela de transferências. O Barça só poderá gastar 204 milhões de euros com salários, na última janela esse valor foi de 270 milhões.

A decisão da liga espanhola passou pelo estado preocupante das finanças do clube. Os rivais do Barcelona seguirão com tetos de salário altíssimos na próxima temporada: o Real Madrid poderá gastar até 727 milhões de euros (R$ 4,4 bilhões) e o Atlético de Madri tem 303 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão).