Pela 1ª vez desde a pré-temporada, Caixinha tem semana livre no Santos

Pela primeira vez desde a pré-temporada, quando ainda tinha um grupo diferente, o Santos vai ter a semana livre para trabalhar.

O que aconteceu

Classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos terá, pela primeira vez desde a pré-temporada, quando tinha um grupo bem modificado, uma semana livre para trabalhar antes do confronto único contra o Red Bull Bragantino, que vale uma vaga na semifinal do estadual.

A comissão técnica de Pedro Caixinha terá um período maior de treino antes de um jogo desde o início do Paulistão. A ideia é trabalhar a parte tática da equipe, principalmente a capacidade de compactação e pressão pós-perda, itens que Caixinha chamou a atenção mesmo após a vitória de domingo (23).