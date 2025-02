Pedro evolui na recuperação e diminui tempo para retorno no Flamengo

A previsão de retorno neste momento é para abril. O Fla evita dar prazos, mas a expectativa é que Pedro antecipe a volta. "Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo é importante neste momento, mas a expectativa é muito boa", disse Fernando Sassaki, médico do Flamengo.

Quando nós chegamos em janeiro, fizemos uma avaliação de todo o processo. Ele estava num estágio muito bom em termos de amplitude movimento, de força muscular já num nível bem satisfatório para que pudéssemos dar prosseguimento. Fizemos trabalhos de força, resistência e potência muscular, mas também de reeducação funcional proprioceptiva. Nós dividimos o trabalho nas últimas semanas, variando entre areia e grama, e ele sempre muito bem. A partir do momento em que foram observadas as evoluções clínica e fisioterapêutica dele, a gente entendeu que ele poderia avançar na fase da recuperação. Fabio Marcelo, coordenador de fisioterapia do Flamengo

Nesse primeiro momento, no campo, a gente priorizou o condicionamento físico através de gestos técnicos como condução, finalização, ainda no golzinho. Com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele. Há um planejamento semanal para o Pedro, e a gente avalia a cada dia. Planeja, executa e analisa a resposta dele para ir ajustando nas sessões seguintes. Diogo Linhares, preparador físico do Flamengo

Pedro se lesionou no dia 4 de setembro de 2024, quando estava a serviço da seleção brasileira. Ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.