Dérbi só na final: veja os possíveis confrontos pelas semis do Paulistão

Além disso, os times de Ramón Díaz e Abel Ferreira só poderão se encontrar em uma eventual final. A última decisão de Estadual entre eles aconteceu em 2020, com título alviverde nos pênaltis.

Classificação e jogos Paulista

A pontuação dos times classificados para as quartas de final:

Corinthians - 27 pontos São Bernardo - 23 pontos Palmeiras - 23 pontos São Paulo - 19 pontos Santos - 18 pontos Novorizontino - 18 pontos Red Bull Bragantino - 17 pontos Mirassol - 16 pontos

São Paulo e Santos podem inverter de posição em caso de triunfo alvinegro e classificação nos pênaltis do Tricolor. Neste cenário, as semifinais mudariam para Corinthians x São Paulo e Palmeiras x Santos.

As semifinais do Paulistão estão previstas para acontecer no dia 9 de março (domingo). A Federação Paulista ainda confirmará as datas, horários e locais das partidas.

Possíveis adversários nas semifinais

Corinthians