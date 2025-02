Palmeiras aprova contas de 2024 e bate recorde de receita com R$ 1,2 bilhão

O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou nesta terça-feira (25) as contas durante o exercício de 2024. O Alviverde bateu recorde de receita em sua história com R$ 1,207 bilhão. O superávit também é um recorde: R$ 198,1 milhões.

Veja os números

Durante o exercício de 2024, clube teve receita acumulada de R$ 1,207 bilhão, superando a meta orçamentária em quase R$ 400 milhões (era de R$ 820,6 milhões).

O superávit contábil foi de R$ 198,1 milhões, muito acima dos R$ 17,8 milhões orçados.