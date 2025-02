Neymar alfineta Jorge Jesus e curte post com frase polêmica do técnico

Neymar deixou o Al-Hilal em baixa. Em 17 meses no time saudita, ele disputou sete partidas, marcou apenas um gol e conviveu com lesões. No Peixe, ele tem crescido desde a sua estreia e chegou a marcar um gol olímpico na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, domingo (23).

O Santos de Neymar está classificado para as quartas de final do Paulistão e terá o Red Bull Bragantino como adversário. O jogo único está marcado para o próximo domingo (2), às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Polêmica entre Neymar e Jorge Jesus

Neymar saiu do Al-Hilal magoado com Jorge Jesus. O craque santista não gostou das declarações dadas pelo técnico, que questionou sua capacidade de acompanhar a equipe do Al-Hilal após uma goleada de 9 a 0 sobre o Al-Fateh, pelo Campeonato Saudita, no dia 16 de janeiro.