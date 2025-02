Mercado: paulistas presos em novelas, barca com astros do City e mais

A janela de transferências nacional está perto do fim, e os times agem no mercado da bola para completar seus elencos. A terça-feira (25) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Emprestado, Talles Magno está cada vez mais perto de permanecer no Corinthians Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

A novela no Corinthians. O Corinthians avançou nas tratativas para renovar, finalmente, o empréstimo do atacante Talles Magno, que pertence ao New York City. Fabinho Soldado, executivo de futebol do alvinegro, se reuniu com membros do clube norte-americano nos últimos dias e as conversas evoluíram sobre a permanência do jovem até o final da temporada. O atual vínculo do jogador vai até o meio deste ano.

A novela no Palmeiras. O impasse envolvendo a ida do atacante Vitor Roque ao Palmeiras entrou nos seus capítulos finais. O clube catalão conseguiu a aprovação da Fifa para destravar a venda do jogador para o alviverde. Apesar da recusa da Federação Espanhola e da La Liga, o Barça tem a aprovação do principal órgão do futebol mundial para transferir o atacante, mas ainda tem que rescindir o empréstimo com o Betis.